СБУ опублікувала телефонні розмови бойовиків про збитий літак ІЛ-76. ВІДЕО

Загорівся та впав літак ІЛ-76. На борту було дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців. Всі вони загинули. Кілька років триває розслідування цієї трагедії. І от тепер Служба безпеки України завершила його. Слідчі СБУ впевнені, що доказів достатньо, мовляв, беззаперечно голова так званої «ЛНР» Плотницький, його заступник Патрушев та командир незаконного збройного формування «Світязь» Гурєєв організували терористичний акт. Підтвердження цьому – записи телефонних розмов трьох терористів.

Телеканал ЧП.INFO