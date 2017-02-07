У Києві поліцейські затримали юнака за озброєний напад на школяра. ВІДЕО

Все сталося у Святошинському районі Києва на другому поверсі житлового будинку, де мешкає 10-річний хлопчик.

Правоохоронці оперативно розшукували нападника за описом, який надали батьки, своєчасно звернувшись до поліції.



За добу оперативники розшукали нападника. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії. Викрадений телефон зловмисник встиг здати в ломбард.

Правоохоронці встановили, що, окрім розбою, в цьому році молодик вчинив також грабіж відносно неповнолітнього: у під’їзді житлового будинку він схопив за шию 11-річного хлопця і відібрав у нього мобільний телефон.

У минулому році Слідчим відділом Святошинського управління поліції столиці проводилось досудове розслідування за вчинення грабежу. Матеріали були направлені до суду. Саме зараз відбуваються судові слухання, але підсудний ухиляється від явки до суду. Також є підстави вважати, що наприкінці минулого року він вчиняв інші правопорушення. Ця інформація ретельно перевіряється.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві