У Києві поліцейські затримали юнака за озброєний напад на школяра. ВІДЕО

У Києві поліцейські затримали юнака за озброєний напад на школяра. ВІДЕО

10:20 07.02.2017

Все сталося у Святошинському районі Києва на другому поверсі житлового будинку, де мешкає 10-річний хлопчик.

Правоохоронці оперативно розшукували нападника за описом, який надали батьки, своєчасно звернувшись до поліції.

За добу оперативники розшукали нападника. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії. Викрадений телефон зловмисник встиг здати в ломбард.

Правоохоронці встановили, що, окрім розбою, в цьому році молодик вчинив також грабіж відносно неповнолітнього: у під’їзді житлового будинку він схопив за шию 11-річного хлопця і відібрав у нього мобільний телефон.

У минулому році Слідчим відділом Святошинського управління поліції столиці проводилось досудове розслідування за вчинення грабежу. Матеріали були направлені до суду. Саме зараз відбуваються судові слухання, але підсудний ухиляється від явки до суду. Також є підстави вважати, що наприкінці минулого року він вчиняв інші правопорушення. Ця інформація ретельно перевіряється.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві поліцейські затримали юнака за озброєний напад на школяра. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали юнака за озброєний напад на школяра. ВІДЕО
07.02.2017 | 10:20
СБУ опублікувала телефонні розмови бойовиків про збитий літак ІЛ-76. ВІДЕО
СБУ опублікувала телефонні розмови бойовиків про збитий літак ІЛ-76. ВІДЕО
07.02.2017 | 06:45
На Запоріжжі СБУ затримала на хабарі працівника податкової. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ затримала на хабарі працівника податкової. ВІДЕО
07.02.2017 | 05:00
Житель Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі СБУ. ВІДЕО
Житель Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі СБУ. ВІДЕО
07.02.2017 | 04:04
Стало відомим ім’я фаворита на посаду голови Нацполіції. ВІДЕО
Стало відомим ім’я фаворита на посаду голови Нацполіції. ВІДЕО
06.02.2017 | 23:45
Адміністратора антиукраінських груп в інтернеті затримала СБУ. ВІДЕО
Адміністратора антиукраінських груп в інтернеті затримала СБУ. ВІДЕО
06.02.2017 | 23:30
Росія вкотре відмовилася видати політв’язнів Сенцова та Кольченка. ВІДЕО
Росія вкотре відмовилася видати політв’язнів Сенцова та Кольченка. ВІДЕО
06.02.2017 | 23:15
З початку року до поліції Донеччини подзвонили майже 180 дітей. ВІДЕО
З початку року до поліції Донеччини подзвонили майже 180 дітей. ВІДЕО
06.02.2017 | 22:45
В Сумах п’яний пассажир авто погрожував поліцейським зброєю. ВІДЕО
В Сумах п’яний пассажир авто погрожував поліцейським зброєю. ВІДЕО
06.02.2017 | 22:15
В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО
В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО
06.02.2017 | 21:45
В Черкаській області чоловік вбив знайомого. ВІДЕО
В Черкаській області чоловік вбив знайомого. ВІДЕО
06.02.2017 | 21:15
У Києві водій влаштував перегони та спричинив ДТП. ВІДЕО
У Києві водій влаштував перегони та спричинив ДТП. ВІДЕО
06.02.2017 | 20:45
В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО
В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО
06.02.2017 | 20:20
Через снігові бурі в Україні заблоковані дороги. ВІДЕО
Через снігові бурі в Україні заблоковані дороги. ВІДЕО
06.02.2017 | 20:10
На Львівщині СБУ викрила на хабарі двох прикордонників. ВІДЕО
На Львівщині СБУ викрила на хабарі двох прикордонників. ВІДЕО
06.02.2017 | 18:30
У Кривому Розі СБУ виявила лабораторію з виготовлення психотропів. ВІДЕО
У Кривому Розі СБУ виявила лабораторію з виготовлення психотропів. ВІДЕО
06.02.2017 | 10:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.