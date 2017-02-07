Харківська поліція повідомила подробиці затримання кривавого вбивці. ВІДЕО
Харківська поліція повідомила подробиці затримання кривавого вбивці. ВІДЕО
Викрили 39-річного зловмисника працівники карного розшуку та Новобаварського відділу поліції.
Нагадаємо, 15 грудня 2016 року на вулиці Москалівській невідомий під час словесного конфлікту вистрілив у 28-річного чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер у «швидкій».
- Робота над розкриттям тяжкого злочину тривала постійно. В результаті чітких та скоординованих дій правоохоронці вийшли на слід 39-річного чоловіка та затримали його у Києві, - розповів начальник Новобаварського ВП Артем Заворін. - За місцем його мешкання у Харкові проведено обшук та вилучено корпус гранати "Ф-1", запал, наркотичні засоби.
Чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 15 років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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