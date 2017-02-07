У Києві, на Печерську, затримано банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО

У Києві, на Печерську, затримано банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО

12:40 07.02.2017

Зловмисники зламали замки вхідних дверей помешкання, забрали цінні речі і спробували втекти на автомобілі. Їх зупинили оперативники. Кримінальну трійцю доставили до управління поліції, речові докази вилучили. 

Зловмисники діяли швидко і непомітно. Один залишився на вулиці, двоє зайшли у під’їзд. Їм вистачило менше десяти хвилин. За цей час вони зламали два замки на вхідних дверях квартири на п’ятому поверсі будинку, «пройшлися» із ліхтариком оселею, забрали цінні речі і спустилися до автомобіля.

Втекти зловмисникам не дозволили працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку. Чоловіків затримали. З їх кишень правоохоронці вилучили речові докази: три наручні годинники, фотоапарат, парфуми, ювелірні вироби. Загальна сума збитків – більше 30 тисяч гривень. Також у зловмисників знайшли набір спеціалізованих інструментів, які направили на експертне дослідження.   

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що всі вони - громадяни іншої держави, 1985, 1991, 1993 років народження. Усім трьом оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 480 тисяч гривень кожному.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві, на Печерську, затримано банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО
У Києві, на Печерську, затримано банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО
07.02.2017 | 12:40
У Києві поліцейські затримали юнака за озброєний напад на школяра. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали юнака за озброєний напад на школяра. ВІДЕО
07.02.2017 | 10:20
СБУ опублікувала телефонні розмови бойовиків про збитий літак ІЛ-76. ВІДЕО
СБУ опублікувала телефонні розмови бойовиків про збитий літак ІЛ-76. ВІДЕО
07.02.2017 | 06:45
На Запоріжжі СБУ затримала на хабарі працівника податкової. ВІДЕО
На Запоріжжі СБУ затримала на хабарі працівника податкової. ВІДЕО
07.02.2017 | 05:00
Житель Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі СБУ. ВІДЕО
Житель Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі СБУ. ВІДЕО
07.02.2017 | 04:04
Стало відомим ім’я фаворита на посаду голови Нацполіції. ВІДЕО
Стало відомим ім’я фаворита на посаду голови Нацполіції. ВІДЕО
06.02.2017 | 23:45
Адміністратора антиукраінських груп в інтернеті затримала СБУ. ВІДЕО
Адміністратора антиукраінських груп в інтернеті затримала СБУ. ВІДЕО
06.02.2017 | 23:30
Росія вкотре відмовилася видати політв’язнів Сенцова та Кольченка. ВІДЕО
Росія вкотре відмовилася видати політв’язнів Сенцова та Кольченка. ВІДЕО
06.02.2017 | 23:15
З початку року до поліції Донеччини подзвонили майже 180 дітей. ВІДЕО
З початку року до поліції Донеччини подзвонили майже 180 дітей. ВІДЕО
06.02.2017 | 22:45
В Сумах п’яний пассажир авто погрожував поліцейським зброєю. ВІДЕО
В Сумах п’яний пассажир авто погрожував поліцейським зброєю. ВІДЕО
06.02.2017 | 22:15
В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО
В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО
06.02.2017 | 21:45
В Черкаській області чоловік вбив знайомого. ВІДЕО
В Черкаській області чоловік вбив знайомого. ВІДЕО
06.02.2017 | 21:15
У Києві водій влаштував перегони та спричинив ДТП. ВІДЕО
У Києві водій влаштував перегони та спричинив ДТП. ВІДЕО
06.02.2017 | 20:45
В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО
В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО
06.02.2017 | 20:20
Через снігові бурі в Україні заблоковані дороги. ВІДЕО
Через снігові бурі в Україні заблоковані дороги. ВІДЕО
06.02.2017 | 20:10
На Львівщині СБУ викрила на хабарі двох прикордонників. ВІДЕО
На Львівщині СБУ викрила на хабарі двох прикордонників. ВІДЕО
06.02.2017 | 18:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.