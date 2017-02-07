У Києві, на Печерську, затримано банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО

Зловмисники зламали замки вхідних дверей помешкання, забрали цінні речі і спробували втекти на автомобілі. Їх зупинили оперативники. Кримінальну трійцю доставили до управління поліції, речові докази вилучили.

Зловмисники діяли швидко і непомітно. Один залишився на вулиці, двоє зайшли у під’їзд. Їм вистачило менше десяти хвилин. За цей час вони зламали два замки на вхідних дверях квартири на п’ятому поверсі будинку, «пройшлися» із ліхтариком оселею, забрали цінні речі і спустилися до автомобіля.

Втекти зловмисникам не дозволили працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку. Чоловіків затримали. З їх кишень правоохоронці вилучили речові докази: три наручні годинники, фотоапарат, парфуми, ювелірні вироби. Загальна сума збитків – більше 30 тисяч гривень. Також у зловмисників знайшли набір спеціалізованих інструментів, які направили на експертне дослідження.

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що всі вони - громадяни іншої держави, 1985, 1991, 1993 років народження. Усім трьом оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 480 тисяч гривень кожному.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві