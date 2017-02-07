У Києві «Volkswagen» влетів у відбійник і перекинувся на дах. ВІДЕО
У Києві «Volkswagen» влетів у відбійник і перекинувся на дах. ВІДЕО
Автомобіль «Volkswagen» рухався вулицею Набережно-Хрещатицькою у Києві і не вписався у поворот. Некерований автомобіль зніс близько 15 метрів відбійника, ударив рекламний щит і перекинувся з коліс на дах.
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