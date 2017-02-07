Сутичка між організаторами блокади Донбасу та поліцейськими сталася під Бахмутом. ВІДЕО

Торговельна блокада так званих ЛНР та ДНР продовжується силами активістів. І не обходиться без конфліктів. На ділянці траси між Бахмутом і Костянтинівкою сталась сутичка між протестувальниками та поліцейськими.

Телеканал ЧП.INFO