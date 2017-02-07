Сутичка між організаторами блокади Донбасу та поліцейськими сталася під Бахмутом. ВІДЕО

Сутичка між організаторами блокади Донбасу та поліцейськими сталася під Бахмутом. ВІДЕО

20:20 07.02.2017

Торговельна блокада так званих ЛНР та ДНР продовжується силами активістів. І не обходиться без конфліктів. На ділянці траси між Бахмутом і Костянтинівкою сталась сутичка між протестувальниками та поліцейськими. 

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