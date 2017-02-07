Сутичка між організаторами блокади Донбасу та поліцейськими сталася під Бахмутом. ВІДЕО
Сутичка між організаторами блокади Донбасу та поліцейськими сталася під Бахмутом. ВІДЕО
Торговельна блокада так званих ЛНР та ДНР продовжується силами активістів. І не обходиться без конфліктів. На ділянці траси між Бахмутом і Костянтинівкою сталась сутичка між протестувальниками та поліцейськими.
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