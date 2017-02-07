У Львові активісти пікетували суд та вимагали звільнити суддів. ВІДЕО
У Львові активісти пікетували суд та вимагали звільнити суддів. ВІДЕО
Гучні гасла, плакати із надписами і підпалені шини. У такий спосіб прямісінько в центрі Львова активісти вимагали звільнити суддів, які на їхню думку винесли неправильне рішення.
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