На Рівненщині на слизькій дорозі сталася смертельна ДТП. ВІДЕО

У Рівненській області в ДТП потрапив мікроавтобус «Volkswagen». У ньому їхала сім’я: чоловік, дружина та дитина. В якийсь момент машину повело на слизькій дорозі, і вона на повному ходу врізалась у відбійник. Від удару жінка з дитиною вилетіли на дорогу. Матір загинула одразу, дитину – госпіталізували із важкими травмами.

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