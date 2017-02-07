На Сумщині літні люди дали відсіч розбійникам. ВІДЕО

Село Воронівка, що на Сумщині. Господарі будинку ввечері сиділи у столовій, чекали сина з невісткою. Аж раптом до їх помешкання, у масках, з ножем та зброєю, вдерлися зловмисники.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

У Києві чоловік грабував школярів...

На Черкащині виникла пожежа на території школи…

У Львові пролунав потужний вибух.

Телеканал ЧП.INFO