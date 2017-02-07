На Сумщині літні люди дали відсіч розбійникам. ВІДЕО
На Сумщині літні люди дали відсіч розбійникам. ВІДЕО
Село Воронівка, що на Сумщині. Господарі будинку ввечері сиділи у столовій, чекали сина з невісткою. Аж раптом до їх помешкання, у масках, з ножем та зброєю, вдерлися зловмисники.
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