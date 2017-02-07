Прикордонники вимагали від підприємця 2 000 доларів. ВІДЕО

Мало не щодня чути, як хабарна пошесть підкорила чергового прикордонника. Так на Львівщині одразу двоє керівників середньої ланки стали слабкими до подачок. Хто ж сам не носив, так би мовити, могорич за перевезення вантажу, з того прикордонники його самі вимагали.

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Телеканал ЧП.INFO