Інтернет може нести загрозу для психіки підлітків та дітей – експерти. ВІДЕО

Інтернет – інструмент інформаційної війни, адже все частіше під час агресії з боку Росії, в просторах інтернету з’являються сцени насильства, маніпулювання, розпалювання ворожнечі. Така ситуація, в першу чергу, несе загрозу для психіки підлітків та дітей.

Телеканал ЧП.INFO