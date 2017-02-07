Інтернет може нести загрозу для психіки підлітків та дітей – експерти. ВІДЕО
Інтернет може нести загрозу для психіки підлітків та дітей – експерти. ВІДЕО
Інтернет – інструмент інформаційної війни, адже все частіше під час агресії з боку Росії, в просторах інтернету з’являються сцени насильства, маніпулювання, розпалювання ворожнечі. Така ситуація, в першу чергу, несе загрозу для психіки підлітків та дітей.
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