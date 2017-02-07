Поліція бореться насамперед не з наркомафією, а з наркозалежними – правозахисники. ВІДЕО

Експертний центр з прав людини підготував дослідження, яке показало – 74 відсотки розкритих поліцією наркозлочинів у 2016-му році стосуються незаконного виробництва, виготовлення та придбання або ж зберігання наркотиків. І тільки 8 відсотків складають злочини пов’язані з метою збуту наркотичних речовин. Що ж до організації наркобізнесу, то таких злочинів розкрито менше двох відсотків.

Телеканал ЧП.INFO