Нові схеми: рейдери позбавляють українців житла. ВІДЕО

Жертвами рейдерів зараз може стати будь-який українець. Будь-яка пересічна людина може залишитися, припустімо, без квартири. У Міністерстві юстиції кажуть про двадцять чотири скарги українців, яких рейдери намагаються позбавити житла.

Телеканал ЧП.INFO