Нові схеми: рейдери позбавляють українців житла. ВІДЕО
Нові схеми: рейдери позбавляють українців житла. ВІДЕО
Жертвами рейдерів зараз може стати будь-який українець. Будь-яка пересічна людина може залишитися, припустімо, без квартири. У Міністерстві юстиції кажуть про двадцять чотири скарги українців, яких рейдери намагаються позбавити житла.
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