Апеляційний суд Києва залишив під вартою програміста Антона Тімохіна. ВІДЕО

Апеляційний суд Києва залишив під вартою програміста Антона Тімохіна. ВІДЕО

00:15 08.02.2017

Айтішнику з Києва інкримінують участь у міжнародній хакерській групі, яка, за даними слідства, за сім років обібрала людей на понад 100 мільйонами євро. Адвокати підозрюваного зі звинуваченнями не погоджуються. Подали апеляцію. Проте, апеляційний суд Києва попереднє рішення суду залишив без змін. Антон Тімохін проведе за гратами ще до 6 березня 2017 року, якщо не внесе заставу 3 мільйони гривень.

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