Чергового інформатора бойовиків викрила СБУ у зоні АТО. ВІДЕО

Інформатора терористичної організації «ДНР», що діяв у Бахмутському районі Донеччини, викрила Служба безпеки України.

Поплічник бойовиків збирав у районі Світлодарської дуги дані про чисельність українських підрозділів, місця їх дислокації та переміщення бойової техніки. Потім інформацію передавав бойовикам. Вони використовували її для обстрілів українських військових та цивільних громадян.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ