В Умані поліція вилучила у жінки-наркодилера наркотики на 200 тис. гр. ВІДЕО

Жінку, яка займалася збутом наркотиків затримано в порядку статті 208 КПК України. Їй оголошено про підозру.

Інформацію про причетність 55-річної жительки міста Умань до незаконного збуту наркотиків отримали оперативники кримінальної поліції Уманського районного відділення поліції. Проведений комплекс оперативно-розшукових заходів підтвердив достовірність отриманої інформації.

Отримавши ухвалу суду на проведення обшуку, правоохоронці завітали за місцем проживання вказаної особи. В ході санкціонованого обшуку, працівники поліції виявили два флакони з полімерного матеріалу заповнені рідиною коричневого кольору загальним об’ємом понад 100 мілілітрів, що за зовнішніми ознаками нагадує наркотичну речовину – опій ацетильований, екстракт опія, концентрат для виготовлення наркотиків, велику кількість прекурсорів, одноразові шприці та грошові кошти здобуті від продажу наркотиків в сумі близько 30 тисяч гривень.

Вилучені речові докази направлено до експертно-криміналістичного дослідницького центру. За висновками експертів досліджуваними речовинами є особливо-небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – опій ацетельований та наркотичний засіб обіг якого обмежено – метадон.

Затримана заперечує свою причетність до незаконного розповсюдження наркотиків. У спілкуванні із слідчим повідомила, що виявлені речі є лікарськими засобами, які вона вживає в результаті хронічного захворювання.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області