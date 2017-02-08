У карколомній аварії на Миколаївщині загинув водій. ВІДЕО
У карколомній аварії на Миколаївщині загинув водій. ВІДЕО
Траса біля Миколаєва. Зіштовхнулися дві машини: Опель та Москвич. Аварія стала фатальною для водія Москвича, від отриманих травм він загинув миттєво.
І не лише це в огляді ДТП:
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