Чоловік з Чернігівщини відправляв дівчат закордон для надання секс-послуг. ВІДЕО

В Чернігівській області один чоловік розпочав власний бізнес. І полягав він у тому, щоб підшукувати вродливих дівчат, які були в скрутному фінансовому становищі, та відправляти їх в Китай. На дівчатах чоловік заробляв не мало – до тисячі доларів за одну.

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Телеканал ЧП.INFO