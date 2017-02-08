Чоловік з Чернігівщини відправляв дівчат закордон для надання секс-послуг. ВІДЕО
Чоловік з Чернігівщини відправляв дівчат закордон для надання секс-послуг. ВІДЕО
В Чернігівській області один чоловік розпочав власний бізнес. І полягав він у тому, щоб підшукувати вродливих дівчат, які були в скрутному фінансовому становищі, та відправляти їх в Китай. На дівчатах чоловік заробляв не мало – до тисячі доларів за одну.
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