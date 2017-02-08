Керівником Національної поліції України став Сергій Князєв. ВІДЕО

Керівником Національної поліції України став Сергій Князєв. ВІДЕО

22:15 08.02.2017

Генерал поліції Сергій Князєв має 28 років стажу роботи у правоохоронних органах. Він пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника департаменту. У 2014 році за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету був нагороджений орденом Данила Галицького. Та є і ті, кому новий керівник Нацполіції явно не до вподоби.

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