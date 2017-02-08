В МВС розповіли про хід розслідування у справі Павла Шеремета. ВІДЕО
В МВС розповіли про хід розслідування у справі Павла Шеремета. ВІДЕО
Громадськість вимагає швидкого розслідування. У поліції запевняють – працюють над цим. У середу керівництво МВС та Національної поліції звітували щодо ходу розслідування. Кажуть, результати не остаточні, а проміжні.
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