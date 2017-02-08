В Одесі чоловік з дробовика вистрелив у продавчиню кави. ВІДЕО
В Одесі чоловік з дробовика вистрелив у продавчиню кави. ВІДЕО
Через що сталася трагедія біля одеського ринку та як продавчиня врятувала життя іншій людині дивіться у випуску «Надія є». А також сьогодні ви дізнаєтесь, як у Києві чоловік власноруч затримав викрадача свого авто, та як очевидці страшної ДТП у Луцькому районі не дали втекти винуватцю трагедії.
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