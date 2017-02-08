Патронатних вихователів навчатимуть професійні тренери. ВІДЕО
Патронатних вихователів навчатимуть професійні тренери. ВІДЕО
Патронатна, тобто тимчасова сім`я – це не просто турботливі вихователі, а справжні професіонали. Вони знають як прийняти дитину, як її заспокоїти, як відчути її потреби і тривоги. Але впоратися з цим можуть далеко не усі, тому відбір потенційних патронатних вихователів ретельний і «лягає на плечі» спеціально навчених тренерів. І перші двадцять з них, вже підготовлені і навчені.
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