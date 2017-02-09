У Жовтих Водах засуджено начальника сектору міграційної служби . ВІДЕО
У Жовтих Водах засуджено начальника сектору міграційної служби . ВІДЕО
Набув чинності вирок Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області начальнику сектору Державної міграційної служби, якого восени 2015 року затримала на хабарі Служба безпеки України
Державний службовець вимагав 1 200 гривень за прискорення видачі внутрішнього та закордонного паспортів місцевому мешканцю.
Вироком суду зловмисника визнано винним за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.
За матеріалами прес-центру СБУ
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