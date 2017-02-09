В Запоріжжі у поліцейського викрали машину. ВІДЕО
В Запоріжжі у поліцейського викрали машину. ВІДЕО
Поліцейський із Запоріжжя залишив службовий «ВАЗ» біля під’їзду свого дому буквально на 10 хвилин, а коли вийшов на вулицю, машини вже не було. Поліцейський одразу зателефонував колегам і ті розпочали пошуки. Довго шукати не довелося. Вже через декілька годин «ВАЗ» знайшли в одному із гаражних кооперативів. Там же були і самі злочинці. Двоє молодиків, за словами правоохоронців самі були шоковані. Адже одразу не зрозуміли на чию машину натрапили. Номерні знаки на ній були звичайними, а службові вони лише згодом знайшли у багажнику.
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