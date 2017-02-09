У Харкові засуджено водія-наркомана, якого ледь не "лінчували" свідки. ВІДЕО

Київський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокуратури області та визнав винним 27-річного водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як розповів прокурор відділу прокуратури області Валерій Бухан, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами на 3 роки.

Дорожньо-транспортна пригода сталась наприкінці липня 2016 року на нерегульованому пішохідному переході по вул. Гвардійців Широнінців.

"У суді доведено, що автомобіль "BMW-520" під керуванням водія, який перебував під впливом наркотичних речовин, порушив правила дорожнього руху. Зі швидкістю більше 100 км/год. він наїхав на чоловіка, який переходив дорогу. Після зіткнення водій ще кілька метрів провіз тіло пішохода на капоті. Зупинився тільки після зіткнення з огорожею. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 52-річний чоловік загинув на місці", - пояснив В. Бухан.

Медики констатували у потерпілого чисельні переломи кінцівок та хребта, забито-рвані рани голови і тіла, розриви внутрішніх органів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області