Двоє людей жахливо загинули під час пожежі у Лисичанську. ВІДЕО
Двоє людей жахливо загинули під час пожежі у Лисичанську. ВІДЕО
Напередодні о 08:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що з житлового будинку, який розташований за адресою: м. Лисичанськ, вул. Спортивна – йде дим.
До місця виклику негайно виїхало чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини №64 ГУ ДСНС України у Луганській області. По прибуттю вогнеборців на місце події, за зовнішніми ознаками було виявлено, що частина будівлі була охоплена вогнем. Під час розвідки, ланкою газодимозахисної служби в складі 3-ох чоловік, було виявлено тіла двох громадян, 1935 року народження.
Бійці Служби порятунку локалізували пожежу на площі 70 кв.м. о 09:23 та ліквідували о 10:05.
Вогнем знищено дах, стелю та підлогу на площі 35 кв.м.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки.
До ліквідації пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області
|
10.02.2017 | 08:44
|
10.02.2017 | 07:00
|
10.02.2017 | 06:48
|
10.02.2017 | 06:00
|
09.02.2017 | 18:30
|
09.02.2017 | 16:40
|
09.02.2017 | 12:57
|
09.02.2017 | 09:25
|
09.02.2017 | 08:22
|
09.02.2017 | 05:01
|
09.02.2017 | 00:15
|
08.02.2017 | 23:45
|
08.02.2017 | 23:15
|
08.02.2017 | 22:45
|
08.02.2017 | 22:15
|
08.02.2017 | 21:45
-
- 1 з 701
- ››