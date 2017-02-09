Двоє людей жахливо загинули під час пожежі у Лисичанську. ВІДЕО

Двоє людей жахливо загинули під час пожежі у Лисичанську. ВІДЕО

09:25 09.02.2017

Напередодні о 08:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що з житлового будинку, який розташований за адресою: м. Лисичанськ, вул. Спортивна – йде дим.

До місця виклику негайно виїхало чергове відділення Державної пожежно-рятувальної частини №64 ГУ ДСНС України у Луганській області. По прибуттю вогнеборців на місце події, за зовнішніми ознаками було виявлено, що частина будівлі була охоплена вогнем. Під час розвідки, ланкою газодимозахисної служби в складі 3-ох чоловік, було виявлено тіла двох громадян, 1935 року народження.

Бійці Служби порятунку локалізували пожежу на площі 70 кв.м. о 09:23 та ліквідували о 10:05.

Вогнем знищено дах, стелю та підлогу на площі 35 кв.м.

Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки.

До ліквідації пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області

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