На Рівненщині двох чоловіків затримали за спробу підкупу поліцейських. ВІДЕО

На Рівненщині двох чоловіків затримали за спробу підкупу поліцейських. ВІДЕО

16:40 09.02.2017

УВБ поліції у Рівненській області отримало інформацію про пропозицію неправомірної вигоди одному з працівників Острозького відділу поліції.

З’ясувалося, що співробітниками сектору реагування патрульної поліції на одній з вулиць міста було зупинено автомобіль, при огляді водія якого поліцейські виявили наркотичні речовини.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Машину у чоловіка, жителя Хмельницької області, вилучили та доставили на штраф-майданчик, а відносно нього розпочали кримінальне провадження за незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту – ст.309 Кримінального кодексу України.

Наступного дня хмельничанин прийшов до начальника сектору патрульної поліції, який безпосередньо його затримував, і спробував домовитись про закриття справи та повернення автомобіля. За це він запропонував поліцейському хабар.

Майор поліції повідомив про подію УВБ області та керівництво. Слідчими Острозького відділу поліції відносно водія було розпочато ще одне кримінальне провадження, цього разу за ч.3 ст.369 КК України. Фігуранта затримали працівники УВБ та Острозького відділку поліції, коли він приніс у службовий кабінет правоохоронця  тисячу гривень.

За кілька днів потому у Здолбунові працівники патрульної поліції теж зупинили водія, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. У салоні автомобіля виявили пакунок з марихуаною.

31-річний місцевий мешканець, зрозумівши, що йому доведеться нести кримінальну відповідальність за знайдені наркотики, звернувся до начальника роти патрульних з пропозицією: 1,5 тисячі гривень, щоб забрати машину зі штраф-майданчика та не передавати матеріали у слідство.

Капітан поліції доповів інформацію керівництву Здолбунівського відділення, звідки надійшло звернення до внутрішньої безпеки щодо захисту працівника поліції. Тож спільними діями співробітників УВБ та Головного управління рівненської поліції було задокументовано факт передачі хабара поліцейському.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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