В Одесі молоду жінку затримали за підозрою у торгівлі людьми. ВІДЕО
В Одесі молоду жінку затримали за підозрою у торгівлі людьми. ВІДЕО
Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області спільно з представниками прокуратури та Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України затримали 22-річну жінку, яка намагалася вивезти українок за кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації.
Організаторку незаконного бізнесу – жительку Одеської області – працівники поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України в Міжнародному аеропорту «Одеса» під час спроби відправити до Туреччини двох молодих дівчат.
Встановлено, що зловмисниця займалася підбором, вербовкою та переправленням дівчат до м. Стамбул, які опинилися в складних життєвих умовах, використовуючи їх уразливе матеріальне становище.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 кримінального кодексу України. Зараз встановлюється коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також особи можливих потерпілих від протиправних діянь правопорушниці.
Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. Невідкладні слідчі дії тривають.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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