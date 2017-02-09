В Одесі молоду жінку затримали за підозрою у торгівлі людьми. ВІДЕО

В Одесі молоду жінку затримали за підозрою у торгівлі людьми. ВІДЕО

12:57 09.02.2017

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області спільно з представниками прокуратури та Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України затримали 22-річну жінку, яка намагалася вивезти українок за кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Організаторку незаконного бізнесу – жительку Одеської області – працівники поліції затримали в порядку ст. 208 КПК України в Міжнародному аеропорту «Одеса» під час спроби відправити до Туреччини двох молодих дівчат.

Встановлено, що зловмисниця займалася підбором, вербовкою та переправленням дівчат до м. Стамбул, які опинилися в складних життєвих умовах, використовуючи їх уразливе матеріальне становище.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 кримінального кодексу України. Зараз встановлюється коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також особи можливих потерпілих від протиправних діянь правопорушниці.

Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. Невідкладні слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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