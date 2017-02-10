Подробиці затримання ґвалтівника-педофіла повідомила поліція Рівненщини. ВІДЕО

У місті Здолбунів невідомий чоловік зґвалтував п’ятикласницю, коли та поверталася зі школи додому. Правоохоронці оперативно встановили та затримали нелюда, який перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



«Дівчинка поверталася зі школи додому. На вулиці за нею послідував невідомий чоловік. Коли по дорозі школярка зайшла в громадську вбиральню, він пішов за нею і почав примушувати до статевого акту неприроднім способом, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков. — Потерпіла кричала і намагалася втекти, але зловмисник наносив удари і погрожував, приставляючи до горла побиту пляшку, аби вона мовчала».

Зрозумівши, що свої наміри не вдалося здійснити в туалеті, чоловік розстелив на снігу куртку та вступив у статеві зносини неприроднім способом.

«Протягом години працівники Здолбунівського відділення поліції розшукали, затримали зловмисника та доставили у відділення, — зазначив Сергій Волков. — Ним виявився 22-річний раніше судимий мешканець Рівненського району. Слідчі вже затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання».

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області