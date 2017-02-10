В Одесі дамським залицяльником-крадієм виявився одружений чоловік. ВІДЕО

Заради наживи чоловік не лише грав на почуттях жінок, а й спорожнював їхні гаманці та залишав без засобів зв’язку, прикрас тощо – всього, що лежало у полі його зору та доступу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, готуючись до чергового злочину,зловмисник реєструвався та розміщував на сайті знайомств свою анкету. Будучи в активному пошуку, він онлайн залицявся до жінок, які на фотозображеннях справляли враження заможних.

Далі, за відпрацьованою схемою, він домовлявся про зустріч на території майбутньої жертви та приходив до неї у гості. Невід’ємним атрибутом «закоханого» завжди були коробки цукерок одного і того ж вітчизняного виробника.

Традиційно нові знайомі вечеряли, випивали та лягали спати. Вранці новоспечені наречені прокидалися на самоті і рахували свої збитки. Йдучи «по-англійськи», кавалер уносив із собою їхні гаманці, телефони і біжутерію, яку помилково приймав за дорогоцінний метал. Того ж дня анкета зловмисника назавжди видалялася із сайту знайомств.

Завдяки кропіткій роботі оперативників Малиновського відділу поліції особу зловмисника вдалося встановити. Ним виявився 39-річний одесит, який мав на утриманні дружину та двох малолітніх дітей.

Під час обшуку за місцем його мешкання були виявлені та вилучені речі потерпілих, які він планувавпродати, адже сумлінно ставився дообов’язків годувальника родини.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області