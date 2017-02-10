В Одесі молодики пограбували квартиру на очах 12-річного хлопчика. ВІДЕО

В Одесі молодики пограбували квартиру на очах 12-річного хлопчика. ВІДЕО

08:44 10.02.2017

До Малиновського відділу поліції звернувся одесит із заявою про те, що його 12-річний син став жертвою грабіжників.

З квартири заявника зловмисники викрали три медалі учасника АТО, грошові кошти у розмірі 500 доларів США та ігрову консоль. Менш, ніж за добу, поліцейські встановили та затримали зухвалих зловмисників. Ними виявилися 20 та 22-річний одесити.

Одразу після отримання повідомлення оперативниками Малиновського відділу поліції було встановлено місце переховування зловмисників. За адресами їх мешкання поліцейські провели обшуки, в ході яких були виявлені та вилучені речі потерпілих, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, попередньо домовившись про спільні злочинні дії,зловмисники зателефонували 17-річному знайомому та почали вимагати у нього гроші.

За їх версією, хлопець був винен тисячу доларів за те, що нібито видав їхню таємницю. Коли «боржник»сказав, що не має грошей, йому запропонували викликати когось зі знайомих та призначили зустріч біля одного зі стадіонів міста. Парубок зателефонував 12-річному підлітку, з яким неодноразово грав у футбол, та зустрівся з ним біля стадіону.

Як розповів начальник Малиновського відділу поліції Сергій Волков,зловмисники, розподіливши ролі, прибули на автомобілі у призначене місцета почали вимагати від неповнолітнього гроші, погрожуючи, у разі відмови, закрити його у багажнику автомобіля.

Потім, розігравши виставу про необхідність написання боргової розписки, зловмисники попросили у його 12-річного приятеля папір та ручку, а коли той повідомив про їх відсутність, запропонували сходити по них додому.

Аби притупити пильність жертви, спершу вони запропонували супроводжувати його до будинку, де він мешкає, а дійшовши до багатоповерхівки, змінили свої наміри та сказали, що писатимуть розписку у його квартирі. Будучи вимушений підкоритись, підліток привів їх до квартири.

Надалі зловмисники вдягли заздалегідь придбані ластикові медичні рукавички, обшукали квартиру та відкрито викрали грошові кошти у розмірі 500 доларів США, ігрову консоль татри медалі учасника АТОз посвідченнями, що належать батьку неповнолітнього. З викраденим майном зловмисники повернулись до автомобіля, наякому зникли з місця події. Сума завданого збитку становить понад 31 тисячу гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозру та, в порядку ст. 208 КПК України,затримано. На теперішній час судом їмобраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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