Страшна ДТП у Києві. Автомобіль «BMW» задом винесло на зустрічну смугу. ВІДЕО
Страшна ДТП у Києві. Автомобіль «BMW» задом винесло на зустрічну смугу. ВІДЕО
Без перебільшення дуже серйозна ДТП сталася на проспекті Перемоги у Києві. Там неконтрольований «БМВ» на шляхопроводі біля станції метро Нивки виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з двома автомобілями. Нашим кореспондентам вдалося поговорити з учасниками автопригоди – водіями і пасажирами, а ще зі свідками і поліцейським.
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