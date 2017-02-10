У Києві не поділили дорогу дві машини. ВІДЕО
У Києві не поділили дорогу дві машини. ВІДЕО
Проїхати сотні кілометрів, перетнути кордон з Україною, аби перед самим потягом до іншої країни потрапити у дорожньо-транспортну пригоду. Ось така неприємна історія сталася у Києві з гостями із Молодови…
І не лише це в огляді ДТП:
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