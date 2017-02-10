В Дніпрі на поминках чоловіка сталося вбивство. ВІДЕО
В Дніпрі на поминках чоловіка сталося вбивство. ВІДЕО
Під час поминок, одна з сусідок, яка доречі полюбляла випити, вчинила з нею сварку. Господиня образилася та вигнала гостю з дому. Натомість п’яна сусідка схопила кухонного ножа, та кинулася різати бідолашну. Судмедексперти нарахували у жертви аж 17 поранень!
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