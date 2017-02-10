На Черкащині службовці державної фіскальної служби погоріли на хабарі. ВІДЕО
На Черкащині службовці державної фіскальної служби погоріли на хабарі. ВІДЕО
На Черкащині силовики викрили службовців державної фіскальної служби, які брали з людей гроші, а взамін занижували митну вартість автомобіля. Ціна такої послуги становила 12 тисяч гривень.
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