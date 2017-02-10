На Хмельниччині затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
На Хмельниччині затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
Троє чоловіків саме проникли у чужу квартиру і навіть встигли запакувати у свою сумку чуже добро. Але втекти із місця злочину цього разу не вдалося. Поліцейські уже встановили, що двоє з них раніше судимі за ідентичні злочини. Злодії не гребували нічим і викрадали усе цінне що бачили у чужих помешканнях. Схема у них була звична для таких випадків: слідкували біля будинку, коли господарі відлучаться по справах і починали працювати. Наймолодшому злодію ще й 18 років немає. Каже, що на «слизьку дорогу» став через нудьгу.
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