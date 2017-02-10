В НАБУ готують підозру ще одному фігуранту «чорної бухгалтерії». ВІДЕО

В НАБУ готують підозру ще одному фігуранту «чорної бухгалтерії». ВІДЕО

22:45 10.02.2017

Національне антикорупційне бюро готує вручити підозру ще одному фігуранту справи так званої «чорної бухгалтерії» Партії Регіонів. Першу – отримав голова ЦВК Михайло Охендовський. Однак, поки що в Національне антикорупційне бюро не розкривають усіх карт і не називають імен. Запевняють лише, що зібрали чимало доказів і винні будуть покарані.

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