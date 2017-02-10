В Україні узаконили суд присяжних. ВІДЕО
В Україні узаконили суд присяжних. ВІДЕО
До цього часу у самому Цивільно-процесуальному кодексі навіть самого поняття «присяжні» не існувало. Натомість у ньому був термін «народні засідателі». Через цей єдиний словесний казус багато справ по країні перебували у стані очікування.
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