Правозахисники відвідали Авдіївку. ВІДЕО
Правозахисники відвідали Авдіївку. ВІДЕО
Запеклі бої, нові жертви російської агресії – все це жахлива реальність для жителів Авдіївки. Щодня в штабі АТО звітують про ситуацію в зоні антитерористичної операції. Аби дізнатися як там зараз живуть люди з моніторинговим візитом до Авдіївки поїхали правозахисники.
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