На Волині СБУ викрила підпільний цех з обробки бурштину. ВІДЕО
На Волині СБУ викрила підпільний цех з обробки бурштину. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на Волині підпільний цех з обробки бурштину.
Правоохоронці встановили, що нелегальне виробництво організував у передмісті Луцька місцевий мешканець. Співробітники спецслужби виявили в одному з помешкань приватного домоволодіння п’ятдесят шість кілограмів бурштину-сирця та обробленого каміння, а також вісім станків для його обробки. За висновками експертів, вилучене обладнання коштує приблизно тридцять тисяч доларів США, вартість бурштину, незаконно видобутого на території області, буде встановлена під час досудового слідства.
Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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