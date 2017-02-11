Поліція Хмельниччини припинила гастролі банди квартирних крадіїв. ВІДЕО
Поліція Хмельниччини припинила гастролі банди квартирних крадіїв. ВІДЕО
На Хмельниччині працівники поліції затримали групу чоловіків, які підозрюються у причетності до низки квартирних крадіжок вчинених на території області.
Двоє з них — мешканці Хмельницького, а третій приїжджав на Поділля з Маріуполя спеціально для вчинення злочинів.
До складу групи увійшло троє чоловіків, один з яких — неповнолітній, а двоє інших віком 33-34 роки. Старші з підозрюваних раніше уже притягувалися до відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Зловмисники готувалися до вчинення злочину заздалегідь: виїжджали на місце, обирали кілька квартир і стежили за їх власниками, дочікуючись, коли в помешканні нікого не буде. Викрадали побутову техніку, гроші, ювелірні вироби та навіть одяг. Наприклад, з останньої пограбованої квартири злодії забрали вподобані жіночі чобітки.
По області пересувалися з накраденим на автомобілі «Фольксваген Т4», що належав хмельничанинові. Викрадені речі збували різними шляхами, зокрема, частину переправляли до Маріуполя.
Працівники поліції затримали зловмисників одразу після вчинення чергової крадіжки і вилучили у них цілу низку речових доказів.
Наразі слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, поєднана з проникненням у житло, санкція якої передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області
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