В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО

В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО

19:30 11.02.2017

В Україні прокотилася нова хвиля підліткових самогубств через квест у соціальних мережах. Покінчила життя самогубством юна жителька Конотопу Сумської області, Київщини, а також дві аналогічні історії розслідують правоохоронці і на Харківщині. 

https://www.youtube.com/watch?v=0lQJC4aIs1w

 

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