У Запоріжжі поліцейські затримали серійного квартирного крадія. ВІДЕО

До співробітників кримінальної поліції Комунарського відділення поліції надійшла оперативна інформація щодо мешканця Херсонської області, який на території Запоріжжя скоює квартирні крадіжки.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олександр Гордієнко, з метою відпрацювання цієї інформації були залучені кращі співробітники поліції.

Завдяки вдало проведеним заходам поліцейським вдалось затримати зловмисника одразу після скоєння ним крадіжки з будинку. Ним таки виявився 34-річний мешканець Херсонської області. Він раніше був неодноразово засуджений за скоєння корисливих злочинів.

Так, злодій шляхом злому замка вхідної двері проник до будинку по вулиці Сівашській та викрав електроінструмент, ювелірні вироби й гроші. У лиходія вилучено викрадене, що беззаперечно вказувало на причетність його до крадіжки.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Лиходію вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

У правоохоронців є всі вагомі підстави вважати, що це не єдиний злочинний епізод діяльності затриманого.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області