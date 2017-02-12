Правоохоронцям пропонують вилучати авто з іноземною реєстрацією. ВІДЕО
Правоохоронцям пропонують вилучати авто з іноземною реєстрацією. ВІДЕО
Машина без української реєстрації не просто коштує в рази дешевше. Для деяких людей - це чудовий інструмент для скоєння злочину, пояснює автор електронної петиції, яка днями була зареєстрована на сайті Президента. Тож, автомобілі з іноземною реєстрацією, які на довго затрималися в Україні пропонують не штрафувати, а одразу – вилучати.
https://www.youtube.com/watch?v=0CEDYKtKohs
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