Нардеп відмовився від недоторканності. ВІДЕО
Нардеп відмовився від недоторканності. ВІДЕО
Президент України поведінку депутата Гончаренка біля Посольства Німеччини назвав неприйнятною. Наголосив, що це приватна позиція народного обранця. Співробітники німецького відомства намагалися одразу зупинити Олексія Гончаренка. Однак той заявляв, що недоторканний. Хоча на наступний день він забажав від неї відмовитися.
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