У Дніпрі двоє юнаків та неповнолітня забили людину на смерть. ВІДЕО

У Дніпрі двоє юнаків та неповнолітня забили людину на смерть. ВІДЕО

06:46 13.02.2017

Ще одному безпритульному хлопці та малолітня дівчина завдали тяжкі тілесні ушкодження, з якими його госпіталізували до лікарні.

Щоб викрити підозрюваних в умисному вбивстві, оперативні працівники Індустріального відділення поліції м. Дніпра обійшли поквартирно всі багатоповерхівки, що знаходяться поруч.

Вдалося з’ясувати, що близько опівночі 13-річна дівчина разом із 17-річним учнем місцевої школи та 20-річним непрацюючим молодим чоловіком випили у під’їзді пляшку коньяку. Після цього у стані алкогольного сп’яніння вони вийшли на вул. Калинову м. Дніпро.

Поряд з будинком підлітки побачили двох безхатченків, які спали на трубах теплотраси. Безпричинно вони напали на безхатченків, били їх руками, ногами та камінням, в результаті чого 44-річний чоловік помер на місці, а 33-річний з численними тілесними ушкодженнями дочекався ранку, коли його помітили громадяни та викликали швидку допомогу та поліцію.

 

Підозрювані у злочині були доставлені до Індустріального відділення поліції. Їх вина підтверджується особистим зізнанням та вилученими речовими доказами.

Молодикам загрожує покарання за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Також слідчі вирішують питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Щодо дівчини будуть застосовані примусові заходи виховного порядку.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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