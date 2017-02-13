Снайперку бойовиків затримала СБУ на лінії розмежування. ВІДЕО

Снайперку бойовиків затримала СБУ на лінії розмежування. ВІДЕО

08:20 13.02.2017

Співробітники Служби безпеки України затримали у районі проведення антитерористичної операції снайперку терористичної організації «ДНР»

Правоохоронці затримали жінку на лінії розмежування, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів. Співробітники спецслужби встановили, що вона  була снайпером взводу швидкого реагування та радіотелеграфістом внутрішніх військ т.зв. « МВС ДНР».

Зі слів затриманої, вона протягом чотирьох місяців проходила спеціальну підготовку на території Росії у населеному пункті поблизу міста Таганрог у Ростовській області. Інструктори табору бойовиків, раніше проходили службу у військах спеціального призначення РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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