Поліція повідомила подробиці кривавого вбивства на поминках у Дніпрі. ВІДЕО

Поліція повідомила подробиці кривавого вбивства на поминках у Дніпрі. ВІДЕО

08:40 13.02.2017

Поминки за померлим чоловіком обернулися кривавою трагедією для його дружини.

Сусідка потерпілої, випивши чимало горілки, завдала господині смертельних ножових поранень. 

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрювану у жорстокому вбивстві. Оперативники Новокодацького відділення поліції м. Дніпра розповіли, що повідомлення про насильницьку смерть жінки надійшло від сусідів. Саме вони виявили на подвір’ї приватного будинку по провулку Черкаському закривавлене тіло.

Співробітники поліції виїхали на місце події, оглянули місце скоєння злочину та встановили, що жінка померла від численних ножових поранень. Обличчя, шия, руки жінки були усі порізані. Усього по тілу жінки було нанесено 17 ножових поранень.

Завдяки проведеним оперативним заходам було встановлено, що до смерті потерпілої причетна її сусідка. Підозрювана була затримана оперативними працівниками Новокодацького відділення поліції. Нею виявилась раніше не судима місцева жителька 45 років.

Зловмисниця пояснила, що вона прийшла до своєї сусідки для того, щоб пом’янути її чоловіка. Після того, як жінки випили чимало горілки, вони почали сваритись. Господиня вирішила вигнати сусідку, проте та дуже розгнівалася і схопила зі столу кухонний ніж. Жінки вийшли з будинку, продовжуючи сваритися, як раптом п’яна гостя, погано контролюючи свої дії, почала різати сусідку ножем. Порізана та скривавлена жінка впала на землю, а нападниця пішла з двору, залишивши жертву помирати на вулиці.

 

Через деякий час сусіди побачили у подвір’ї тіло жінки і викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Однак, коли приїхали лікарі, потерпіла вже була мертвою.

За даним фактом слідчими Новокодацького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисниця затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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