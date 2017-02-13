У Києві жінка викинула дитину з вікна та вистрибнула сама. ВІДЕО

Вчора, близько 7-ї години ранку, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Срібнокільська у Дарницькому районі із сьомого поверху з вікна квартири випали жінка та маленька дитина. На місце відразу виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група і лікарі.

- Попередньо встановлено: жінка викинула із квартири трирічного сина і стрибнула сама.

Жінка померла на місці, хлопчика у тяжкому стані доставили в лікарню, - повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

Особа загиблої встановлена, це - місцева жителька, 1986 р.н. Коли правоохоронці спробували потрапити у іі помешкання, двері були зачинені, тож їх довелося зламувати. Зараз у квартирі працює слідчо-оперативна група.

Кримінальне провадження розпочате за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини і причини трагедії, опитує сусідів, свідків та очевидців.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві