У психоневрологічних інтернатах до пацієнтів ставляться, як до в'язнів. ВІДЕО
У психоневрологічних інтернатах до пацієнтів ставляться, як до в'язнів. ВІДЕО
Дослідження різних правозахисних організацій свідчать – стіни психоневрологічних інтернатів можуть приховувати багато що, та бути навіть небезпечними для своїх же підопічних.
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